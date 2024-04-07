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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы противовоздушной обороны в регионе в связи с опасностью атаки беспилотников.

"Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил он в своем телеграм-канале.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.

Курск Курская область Роман Старовойт
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