Опасность атаки БПЛА объявлена в Курске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы противовоздушной обороны в регионе в связи с опасностью атаки беспилотников.

"Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил он в своем телеграм-канале.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.