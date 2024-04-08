Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В Самарской области по факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Самарской области по факту аварии с пассажирским автобусом, в которой погибли люди, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих", - сказано в сообщении.

Автобус Scania в ночь на 8 апреля на 26 км автодороги "Урал-Муханово", в районе села Алакаевка, съехал в кювет и перевернулся. Погибли два человека, еще десять получили травмы.

Автобус перевозил граждан Узбекистана из Чимкента (Казахстан) в Нижний Новгород.

Узбекистан Scania Чимкент Самарская область Алакаевка СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску к "Макфе" 16 апреля

В России производство вина в I квартале выросло на 25,8%

Два человека погибли, 10 пострадали при опрокидывании автобуса под Самарой

Паводок в России

Река Елшанка в Орске выходит из берегов, объявлена эвакуация прилегающих улиц

Река Елшанка в Орске выходит из берегов, объявлена эвакуация прилегающих улиц
Паводок в России

В Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. домов

Паводок в России

В больницах Орска приостановлено оказание плановой медпомощи

В больницах Орска приостановлено оказание плановой медпомощи

Что произошло за день: воскресенье, 7 апреля

Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 8 см, до опасного уровня осталось 66 см

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 8 см, до опасного уровня осталось 66 см

По делу о нападении на полицейских в Подмосковье разыскивается наркоторговец

В подмосковном Щелкове убит полицейский, другой ранен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });