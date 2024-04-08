В Самарской области по факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Самарской области по факту аварии с пассажирским автобусом, в которой погибли люди, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих", - сказано в сообщении.

Автобус Scania в ночь на 8 апреля на 26 км автодороги "Урал-Муханово", в районе села Алакаевка, съехал в кювет и перевернулся. Погибли два человека, еще десять получили травмы.

Автобус перевозил граждан Узбекистана из Чимкента (Казахстан) в Нижний Новгород.