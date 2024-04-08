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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло с 10 до 26

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, 26 человек пострадали в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса в Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

"В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщалось, что в результате аварии пострадали 10 человек и двое погибли.

По данным областного Минздрава, 22 человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще четверым пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

На месте происшествия работали десять бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.

В ночь на понедельник пассажирский автобус Scania на 26-м км автодороги "Урал-Муханово" (в районе села Алакаевка) съехал в кювет и перевернулся. Автобус перевозил граждан Узбекистана из Чимкента (Казахстан) в Нижний Новгород.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Самарская область
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