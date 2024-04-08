Два человека погибли, 10 пострадали при опрокидывании автобуса под Самарой

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства опрокидывания автобуса в Кинельском районе Самарской области, в результате которого погибли двое человек и еще 10 пострадали, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД в понедельник.

"Водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово" выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На месте погибло два пассажира, предварительно 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло около 01:00 понедельника (00:00 по Москве).

По данным управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, автобус перевозил граждан Узбекистана из Казахстана в Нижний Новгород. Предварительно установлено, что автобус съехал с трассы на повороте дороги.

В свою очередь в телеграм-канале региональной прокуратуры сообщается, что ДТП произошло в районе села Алакаевка, съехавший в кювет автобус ехал из Чимкента.