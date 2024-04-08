В РФ создана правкомиссия по предупреждению и ликвидации последствий паводков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков на территориях отдельных регионов страны, сообщается в телеграм-канале правительства России.

Ее возглавил руководитель МЧС Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии.

В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.

Также по распоряжению Мишустина в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов, сообщает телеграм-канал правительства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям. По итогам глава государства дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Куренковым, сказал Песков.