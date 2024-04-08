Режим ЧС объявлен в Тюменской области из-за паводка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен с 8 апреля на территории Тюменской области из-за паводка, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в понедельник.

"Устанавливаем режим ЧС заблаговременно", - сказал губернатор.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Путин поручил правительству создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ранее в понедельник стало известно, что премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании такой комиссии.

По данным информцентра регионального правительства, группировка сил и средств для реагирования на возможные ЧС в Тюменской области насчитывает более 12 тыс. человек и свыше 2,6 тыс. единиц техники, в том числе 194 единицы плавсредств.