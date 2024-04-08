Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Смоленской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело после обрушения путепровода в городе Вязьме, сообщает следственное управление СКР по Смоленской области.

По данным следствия, в понедельник около 17:00 обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в Вязьме. В результате обрушения упали несколько автомобилей, двигавшихся по мосту. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется, отметили в СКР.

По какой статье возбуждено дело, в пресс-релизе не уточняется.

Со своей стороны прокуратура Смоленской области начала проверку по факту происшествия.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста, а также своевременности проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации мостового сооружения", - информирует надзорное ведомство.

Как сообщалось, Панинский путепровод обрушился в Вязьме.

По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой). По последним данным, один человек погиб и пять пострадали.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Губернатор региона Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода. Он выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия.