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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Один человек погиб и пять пострадали после обрушения моста в Смоленской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек госпитализированы, один погиб после обрушения Панинского путепровода в городе Вязьма Смоленской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В результате происшествия пять человек госпитализированы, один - погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о погибшей женщине из легкового автомобиля и мужчине из грузового автомобиля - в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой).

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Губернатор региона Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода. Он срочно выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия.

Вязьма Смоленская область МЧС РФ
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