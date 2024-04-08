Медики сообщили о тяжелом состоянии части пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Состояние пострадавших при обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения региона.

"В Вяземскую ЦРБ доставлено пять пострадавших, из них один ребёнок 2010 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что у всех множественные травмы.

На месте происшествия работают шесть бригад скорой медицинской помощи.

По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина для усиления работы направлены специализированные бригады экстренной медицинской помощи областной клинической больницы в составе хирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов.

Для помощи детям из областной детской клинической больницы направлена специализированная педиатрическая бригада.

Кроме того, для оказания психологической помощи пострадавшим и членам их семей на место происшествия направлены специалисты-психологи.

Панинский путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области около 17:00 в понедельник. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой). По последним данным, один человек погиб и пять пострадали. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.