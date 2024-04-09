Сложная ситуация с паводком в Курганской области прогнозируется до конца апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Связанная с паводком сложная ситуация в Курганской области может продлиться до конца апреля, сообщает пресс-служба главы региона Вадима Шумкова.

"С 9 по 12 апреля рост воды у села Звериноголовское продолжиться с подтоплением территорий. Сложная ситуация в области прогнозируется до конца апреля", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды, которые приводятся в релизе, рост уровня воды в Кургане может превысить исторический максимум - отметку в 1087 см.

"Прогноз у Кургана - 1100 см и есть вероятность ухудшения прогноза. Опасные явления начинаются при отметке 850 см. С 11 по 14 апреля на реке Тобол у Кургана ожидается резкий подъем уровня воды, затопление поймы и превышение отметок опасного явления", - подчеркивается в сообщении.

По словам губернатора, в защитных мероприятиях задействовано 200 единиц инженерной техники. Определено 26 мест для размещения грунта. В пяти населенных пунктах в Белозерском, Кетовском, Притобольном округах и в Кургане увеличивают тело дамбы и строят перемычки между разрывами дамб.

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул, что регион направляет на эти работы значительные средства.

"Это дополнительные затраты, которые несет сегодня бюджет Курганской области. В соответствии с этим мы будем обращаться в федеральные центры для восполнения этих затрат", - сказал он.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 м.

Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. Подтопление угрожает населенным пунктам Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургану.

По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта.