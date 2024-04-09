Генпрокуратура попросила закрыть слушание иска о передаче активов "Макфы" государству

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Генпрокуратуры попросил суд рассмотреть в закрытом режиме иск об обращении активов "Макфы" (крупный производитель макарон, муки и круп) и связанных с ней компаний в доход государства, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Центрального суда Челябинске. Там проходит предварительное заседание по иску.

Представитель Генпрокуратуры аргументировал свое ходатайство тем, что в материалах есть данные уголовного дела, которое расследуется в отношении Михаила Юревича и иных лиц и представляет следственную тайну, а также материалы, касающиеся персональной информации ответчиков, в частности, справки о доходах Юревича и Вадима Белоусова.

Представители ответчиков выступают против удовлетворения данного ходатайства. В тексте возражения одного из ответчиков - Максима Чигинцева (имеется в распоряжении "Интерфакса") - говорится, что он настаивает на открытости процесса, поскольку считает "публичность гарантией соблюдения его конституционных прав".

Суд пока не принял решение.

Замгенпрокурора 28 марта в интересах Российской Федерации подал в Центральный райсуд иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак", а также 13 физических лиц, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, бывший сенатор Вадим Белоусов, Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Замгенпрокурора заявил также ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы постановили наложить арест на активы ответчиков.

Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.