Рассмотрение ходатайств об обеспечительных мерах по иску к "Макфе" отложили до 23 мая

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска отложил до 23 мая заседание по рассмотрению ходатайств ответчиков об отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ об обращении активов "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Заместитель генпрокурора РФ 28 марта в интересах Российской Федерации подал в Центральный райсуд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в РФ производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак", а также 13 физических лиц, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, бывший сенатор Вадим Белоусов, Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Основное судебное заседание по делу назначено на 6 мая.

Замгенпрокурора РФ заявил также ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы постановили наложить арест на активы ответчиков.

В свою очередь адвокат Вячеслав Плахотнюк (представляет ответчиков Ирину Белоусову, Максима и Валерия Чигинцевых) сообщал, что представители ответчиков подали частные жалобы на определение Центрального районного суда Челябинска о принятии мер в обеспечение иска Генпрокуратуры. По данным карточки дела на 16 апреля, подано 27 частных жалоб. Даты их рассмотрения пока не назначены.