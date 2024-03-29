Генпрокуратура связала подачу иска к "Макфе" с коррупционностью бизнеса

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура в иске к производителю макарон АО "Макфа" и ряду аффилированных с ним компаний требует обратить их акции в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса, пишет "Коммерсант".

28 марта замгенпрокурора в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе АО "СМАК". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Михаил и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

По данным "Коммерсанта", в Генпрокуратуре полагают, что главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. В частности, по закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они "фактически" владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Управление бизнес-активами ответчики, по версии Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц. В частности, бизнес-проекты Михаил Юревич переоформил на своих родителей и сына, а также товарища и делового партнера Вадима Белоусова. Последним в "криминальную схему номинального владения коррупционными активами" были вовлечены его супруга, дочь с ее мужем и теща.

Одновременно с этим, по версии надзора, Михаил Юревич и Вадим Белоусов образовали круг доверенных лиц, на которых также записывались их организации и "возлагались обязанности по их управлению". Они также выступают ответчиками по иску. Через них основные ответчики определяли судьбу "Макфы" и "Первого хлебокомбината", участвовали в их хозяйственно-финансовой деятельности, принимали "руководящие решения", а также с использованием властных полномочий "преумножали и капитализировали коррупционные активы, выводя их прибыль в нелегальный оборот", отмечает газета.

По данным Генпрокуратуры, "нахождение во власти позволило" Юревичу создать целый холдинг, включающ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий (указано на сайте общества, с данной оценкой согласны и участники рынка), внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входит еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях. Их совокупная стоимость в прокурорском иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд, а валовая прибыль составила 13,6 млрд рублей.

Генпрокуратура также отмечает, что Юревич и Белоусов, используя административный ресурс, добились получения своими предприятиями мер государственной поддержки в виде субсидий, льготных кредитов на сотни миллионов рублей, выделения земель под строительство объектов и прочее.

Как напоминает "Коммерсант", в связи с возбуждением уголовных дел по факту получения взяток на 3,25 млрд рублей за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области Юревич и Белоусов скрылись и были объявлены в международный розыск.

Как отмечают источники "Коммерсанта", близкие к Генпрокуратуре, Михаил Юревич "приобрел" гражданство Республики Кипр. Часть активов была переведена на офшоры, зарегистрированные на Кипре, через которые Юревич и Белоусов получают средства предприятий в качестве дивидендов. По данным Росфинмониторинга, разыскиваемым ответчикам на Кипр и в Великобританию ежегодно переводится порядка 2 млрд рублей.

Генпрокуратура в иске также отмечает, что до передачи новому собственнику старые должны обеспечить их работу, исполнение контрактов и оплату труда сотрудников, пишет "Коммерсантъ".

"Макфа" не комментирует ситуацию.

В материалах на сайте Центрального райсуда суть иска не поясняется.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.