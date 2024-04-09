Глава МЧС, губернатор Оренбуржья и полпред президента обсудят ситуацию с паводком

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В пострадавшую от паводка Оренбургскую область прибыли глава МЧС РФ Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, они оценят текущую ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области.

"С губернатором Денисом Паслером глава МЧС РФ и полпред обсудят паводковую обстановку и прогноз развития событий. Главная задача - координация дальнейших действий сил и средств спасателей региона по ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что Куренков, Комаров и Паслер вылетели на осмотр с воздуха наиболее пострадавших от весеннего паводка территорий.

По данным пресс-службы правительства Оренбургской области на 8:00 (6:00 по московскому времени) вторника, в 73 населенных пунктах подтоплены 10,3 тыс. жилых домов, 12,8 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы почти 6,4 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. детей, из них в пунктах временного размещения размещены 1,5 тыс.

В ликвидации ЧС задействованы 4,3 тыс. человек, 816 единиц техники и 164 плавсредства.