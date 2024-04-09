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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге может достичь опасной отметки 10 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Урал в Оренбурге за минувшие сутки вырос на 25 сантиметров, вскоре он может достичь опасной отметки, сообщает мэрия города.

"По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", - говорится в сообщении.

"По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля, достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", - сообщает мэрия.

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Между тем, река Сакмара у населенного пункта Татарская Каргала за сутки прибавила 22 сантиметра, в настоящее время ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе, последний раз такой высокий уровень воды фиксировался в середине прошлого века.

По данным на 8 апреля, в Оренбурге было подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. В зоне подтопления оказались около 2 тыс. домов и более 8,5 тыс. приусадебных участков.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал
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