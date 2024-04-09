Путин пока не планирует поездку в пострадавшее от паводка Оренбуржье

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездок в Орск и другие пострадавшие от паводков районы, однако постоянно занимается этими вопросами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин фактически постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, мы будем смотреть", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли президент приехать в Оренбургскую область.

Он отметил, что прямой контакт с населением осуществляется постоянно на всех уровнях муниципальной и региональной власти. По словам Пескова, развернуты все системы информирования населения и телефоны горячей связи, оказывается помощь волонтерами под руководством штаба, который возглавляет МЧС.

"Наши спасатели самоотверженно работают. На первых порах была достаточно сложная ситуация с эвакуацией, многие люди сначала отказывались уезжать, несмотря на настоятельные просьбы наших спасателей. Потом в гораздо более тяжелых условиях этим людям помогали. Эта работа будет продолжаться. Сложные дни предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда", - сказал Песков.