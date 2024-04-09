Соцфонд назначил 69 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в Crocus

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Соцфонд России назначил 69 пенсий по случаю потери кормильца родственникам погибших в теракте в Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фонда.

"По 30 пострадавшим медицинские организации сформировали 43 больничных листа. Также назначено 69 пенсий по случаю потери кормильца", - заявили в пресс-службе во вторник.

Там добавили, что на горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в Crocus City Hall с момента трагедии поступило 499 обращений.

"По трем случаям со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей назначены и предоставлены единовременные страховые выплаты восьми получателям на общую сумму 6 млн рублей, назначены ежемесячные страховые выплаты двум получателям", - говорится в сообщении.

Кроме того, пособие на погребение выплачено родственникам 10 погибших.

"Председатель Социального фонда Сергей Чирков отметил, что работа по назначению выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте продолжается", - сообщили в ведомстве.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека, 551 пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестован ряд фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как утверждается, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.