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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:53

Число погибших в Crocus City Hall выросло до 144 человек

Число погибших в Crocus City Hall выросло до 144 человек
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Число погибших во время теракта в зале подмосковного Crocus City Hall увеличилось до 144 человек, еще 551 человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области в субботу.

"По состоя‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нию на 06:00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", - говорится в сообщении ведомства.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 30 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall МЧС РФ Подмосковье
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