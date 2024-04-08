СКР сообщил об аресте всех 11 установленных фигурантов дела о теракте в Crocus

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои в Басманном суде Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall установило 11 фигурантов, они арестованы по обвинению в участии в преступлении, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что "уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами".

"Продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления - исполнителей, пособников и организаторов", - говорится в сообщении.

В СКР добавили, что эту информацию доложили главе ведомства Александру Бастрыкину на оперативном совещании.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте. Арестованы четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает СК, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства и обеспечивали трансфер денежных средств.