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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Принят закон о защите прав граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении закон о защите прав граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ.

Поправки внесены в Жилищный кодекс РФ в части совершенствования порядка взыскания просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, отметил, что "в 2019 году Госдума приняла закон, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату долгов граждан по ЖКХ", откликаясь таким образом на многочисленные просьбы избирателей.

В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация не вправе передавать долги физлиц коллекторам.

Поправками в Жилищный кодекс РФ "предлагается расширить перечень лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности, включив в него наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда", а если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными, пояснил Володин.

По его словам принятие закона "позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей".

Вячеслав Володин Госдума ЖКХ Жилищный кодекс
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