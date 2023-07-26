Принят закон о реформе коллекторской деятельности

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о реформе коллекторской деятельности, который вводит ограничения на взаимодействие кредиторов с должниками.

Документ (№190070-8) был внесен в парламент правительством в начале сентября 2022 года.

Согласно действующему законодательству, взаимодействовать с должником по возврату просрочки может: сам кредитор; новый кредитор при переходе к нему прав требования; лицо, действующее от имени или в интересах кредитора, если это лицо является кредитной организацией или профессиональным коллектором.

В рамках первого чтения законопроект исключал из данного перечня кредитные организации, что вызвало критику со стороны участников рынка. К итоговому чтению перечень представителей кредиторов был уточнен. Представителем кредитора может быть профессиональная коллекторская организация, а также кредитная организация, входящая в одну группу лиц с представителем кредитора, либо кредитная организация, если представителем кредитора является специализированное общество, ипотечный агент, либо представитель единого института развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) и его организации.

Принятый закон разрешает взаимодействовать с должниками профессиональным коллекторским организациям, кредитным и микрофинансовым организациям через портал Госуслуг.

Согласно действующему законодательству Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вправе контролировать деятельность профессиональных коллекторских организаций. При этом административные наказания за нарушения в сфере возврата просроченной заложенности гражданами могут применяться как к профессиональным коллекторам, так и к иным лицам, которые работают в этом сегменте: кредитным и микрофинансовым организациям (МФО). Принятый закон расширяет полномочия ФССП и передает ей государственный надзор за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. В рамках новых полномочий ФССП будет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций; перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В тексте принятого закона говорится о полномочиях, которые будут переданы федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному правительством, упоминания о ФССП нет.

Перед тем, как приступить к взаимодействию с должниками, банки и МФО должны будут направить приставам уведомление о начале взаимодействия с копиями документов, подтверждающих наличие необходимого для аудиозаписи оборудования.

В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора должнику должны быть сообщены: имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; размер и структура просроченной задолженности.

При этом для коллекторских организаций, банков и МФО уполномоченный правительством орган исполнительной власти сможет устанавливать ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками. Такие ограничения могут распространяться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 календарных дней.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.