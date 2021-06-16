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Дума ограничила общение коллекторов с родными и друзьями должников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия.

Документ (N922037-7) был внесен в Госдуму в марте прошлого года депутатами Ириной Яровой и Андреем Исаевым ("Единая Россия").

Законопроектом предусмотрено, что "любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, иными проживающими" с ним лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, "может осуществляться только в случае письменного предварительного согласия указанных лиц", говорилось в материалах к документу.

Законом также предусматривается право родственников и друзей (либо третьих лиц) на отзыв ранее данного согласия.

По мнению авторов, принятие закона будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физическими лицами, не являющимися должниками.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума

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