Мэрия Оренбурга заявила, что запросов на эвакуацию на текущий момент нет
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вода продолжает прибывать на подтопляемые территории Оренбурга, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.
"Глава города Оренбурга Сергей Салмин объехал подтопляемые территории, вода прибывает. Запросов на эвакуацию на данный час нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 22:00 мск (00:00 местного времени) уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 942 см.
Ранее губернатор области Денис Паслер призывал жителей Оренбурга эвакуироваться из подтопляемых территорий.
С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также паводок сильно затронул Оренбург.