Мэрия Оренбурга заявила, что запросов на эвакуацию на текущий момент нет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вода продолжает прибывать на подтопляемые территории Оренбурга, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"Глава города Оренбурга Сергей Салмин объехал подтопляемые территории, вода прибывает. Запросов на эвакуацию на данный час нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 22:00 мск (00:00 местного времени) уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 942 см.

Ранее губернатор области Денис Паслер призывал жителей Оренбурга эвакуироваться из подтопляемых территорий.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также паводок сильно затронул Оренбург.