В Оренбурге подтопление угрожает всей застройке вдоль рек Урал и Сакмара

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В зону подтопления в Оренбурге потенциально попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале во вторник.

"Сомневаетесь - лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда необходимо отключить электричество и перекрыть газ", - написал он.

Пресс-служба областного правительства в комментариях к его сообщению уточнила, что опасными районами являются ЖК "Гранд-парк", поселки Солнечный и имени Куйбышева, СНТ за микрорайоном Заречный в южной части Оренбурга.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.