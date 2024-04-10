Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Инфраструктура Оренбурга сильно пострадала в результате паводка, заявил мэр города Сергей Салмин.

"Нам предстоит привести в порядок всю городскую инфраструктуру, которая также сильно пострадала в результате паводка. О масштабе разрушений можно пока только догадываться, но определенно, он колоссальный", - написал он в своем телеграм-канале.

Салмин отметил, что первоочередная задача - не допустить вспышек различных заболеваний.

"Поэтому первое, с чего мы начнем восстановление после паводка, - это дезинфекция и дератизация на всей городской территории", - добавил он.

По словам Салмина, в среду он встретился с жителями подтопленного садового общества и ответил на вопросы по поводу возмещения ущерба.

"Если домовладение оформлено, документы в порядке, - впереди оценка ущерба. Это большая работа, которой мы будем заниматься после того, как вода уйдет", - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге в среду превысил показатели, которые фиксировались в середине прошлого века.

На 16:00 по местному времени (14:00 по Москве) он поднялся до 10,1 м, вода продолжает прибывать.

По прогнозам, пик паводка в этом месте приходится на 10 апреля.

В Оренбурге ведутся работы по развертыванию водоналивной дамбы.

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье может составить порядка 21 млрд рублей.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.