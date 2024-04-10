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Рассмотрение дела о взыскании с Carlsberg 4,4 млрд рублей в пользу "Балтики" снова отложено

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь отложил начало рассмотрения дела о взыскании с датской Carlsberg Breweries A/S в пользу ООО "Пивоваренная компания "Балтика" долга в размере 4,411 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Экономика"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долгаЧитать подробнее

Рассмотрение дела перенесено на 24 апреля. Ранее суд уже откладывал старт рассмотрения дела - с 14 февраля на 10 апреля.

Речь идет о взыскании задолженности по соглашению от 10 сентября 2021 года, в частности, 4,092 млрд рублей основного долга, а также процентов за пользование займом за периоды с 21 августа по 21 сентября и с 22 сентября по 20 декабря 2023 года.

В октябре 2023 года Carlsberg Group решила расторгнуть с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. Решение мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений".

В декабре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из России в марте 2022 года. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Сделка не состоялась: 16 июля 2023 года, президент Владимир Путин подписал указ, по которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, управляет восьмью заводами.

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