Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза в отношении российских бизнесменов незаконны и деструктивны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в каждом отдельном случае необходимо разбираться индивидуально. По его словам, российские предприниматели могут оспаривать эти санкции в судах.

В ходе общения журналисты спросили Пескова, является ли позитивным и признаком здравомыслия решение Европейского суда в Люксембурге, отменившего санкции в отношении российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, или же этот вердикт политически мотивирован и говорит о позициях самих предпринимателей.

"Я думаю, ни то и ни другое. Абсолютно каждый случай - отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, представители крупного бизнеса имеют возможность оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, и они реализуют эти возможности", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом Песков добавил: "В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали".