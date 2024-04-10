Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Михаил Фридман Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Решение суда Евросоюза об исключении Михаила Фридмана и Петра Авена из-под санкций ЕС из-за неубедительности оснований для ввода санкций не приведет к немедленной отмене ограничений для этих двух бизнесменов, передает Reuters.

Представитель суда сказал, что решение касается санкций, срок действия которых уже истек, на рассмотрении суда остается иск предпринимателей к следующему санкционному решению. Иск находится на начальной стадии рассмотрения.

"Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных мер в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года", - было сказано в решении суда.

Суд добавил, что стороны могут подать апелляцию на его решение.

Financial Times отмечает, что решение суда касается только периода с февраля 2022 по март 2023 года. В дальнейшем же санкции против обоих бизнесменов продлевались: позже в 2023 и в 2024 годах, и чтобы отменить и эти решения о продлении, следует оформить новые иски, рассмотрение которых может растянуться на месяцы.

Дипломатический источник Financial Times в ЕС назвал вердикт суда "достойным сожаления".

В Еврокомиссии, со своей стороны, заявили, что будут думать, подавать ли апелляцию.

"Мы внимательно изучаем вердикт, а также его юридические и практические последствия. Совету ЕС предстоит решить, нужно ли подавать апелляцию", - заявил представитель ЕС.

Financial Times подчеркивает, что в начале 2022 года санкции ЕС против России зачастую вводились без тщательной подготовки. "Некоторые официальные лица в Брюсселе в частных разговорах признавали, что информация (на основании которой вводились санкции - ИФ) часто собирались в спешке. В частности, использовались просто сообщения СМИ".