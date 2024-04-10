Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Причины для введения против них санкций суд не счел убедительными

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана
Бизнесмен Михаил Фридман
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд постановил исключить бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков Евросоюза.

"Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных мер в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года", - говорится в пресс-релизе суда.

Причины, указанные для включения двух бизнесменов в санкционные списки, суд не счел убедительными.

Суд подчеркивает, что стороны могут подать апелляцию на его решение.

Авен и Фридман находились под санкциями ЕС с февраля 2022 года. Минфин США ввел против них санкции в середине августа 2023 года.

Евросоюз Европейский суд Михаил Фридман Петр Авен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти

Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года
Паводок в России

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

WSJ расценила рост мировых цен на сырье как признак улучшения в экономике

WSJ расценила рост мировых цен на сырье как признак улучшения в экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });