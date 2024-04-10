Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Причины для введения против них санкций суд не счел убедительными

Бизнесмен Михаил Фридман Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд постановил исключить бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков Евросоюза.

"Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных мер в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года", - говорится в пресс-релизе суда.

Причины, указанные для включения двух бизнесменов в санкционные списки, суд не счел убедительными.

Суд подчеркивает, что стороны могут подать апелляцию на его решение.

Авен и Фридман находились под санкциями ЕС с февраля 2022 года. Минфин США ввел против них санкции в середине августа 2023 года.