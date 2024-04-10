Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Кремль ждет разрешения сложностей в отношениях с Арменией в диалоге Путина и Пашиняна

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Руководители России и Армении будут иметь возможность обсудить те вопросы и проблемы, которые возникли в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать последнее высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения в своих отношениях с Россией не допустила "ни одного неверного шага", а "обратные случаи многочисленны".

"Мы исходим из того, что все сложные моменты в наших двусторонних отношениях, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога (руководителей двух стран - ИФ) и находить свое разрешение", - ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, есть надежда, что "в обозримой перспективе президентам представится возможность обсудить лично такие вопросы, если они стоят в повестке дня".

"Вы знаете, что Армения - это наш близкий партнер, это наш союзник, страна, с которой нас объединяют многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕврАзЭС и другие. И, конечно же, исторически двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить", - отметил он.

Он добавил, что кроме того проходит диалог на рабочем уровне, что тоже очень важно.

Армения Дмитрий Песков СНГ ЕврАзЭС Никол Пашинян Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

Временный железнодорожный переезд обустроят на месте ЧС в Вязьме

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента
Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 996 см

СПАРК интегрировал ESG-показатели в систему оценки компаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });