Кремль ждет разрешения сложностей в отношениях с Арменией в диалоге Путина и Пашиняна

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Руководители России и Армении будут иметь возможность обсудить те вопросы и проблемы, которые возникли в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать последнее высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения в своих отношениях с Россией не допустила "ни одного неверного шага", а "обратные случаи многочисленны".

"Мы исходим из того, что все сложные моменты в наших двусторонних отношениях, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога (руководителей двух стран - ИФ) и находить свое разрешение", - ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, есть надежда, что "в обозримой перспективе президентам представится возможность обсудить лично такие вопросы, если они стоят в повестке дня".

"Вы знаете, что Армения - это наш близкий партнер, это наш союзник, страна, с которой нас объединяют многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕврАзЭС и другие. И, конечно же, исторически двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить", - отметил он.

Он добавил, что кроме того проходит диалог на рабочем уровне, что тоже очень важно.