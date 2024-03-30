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Посол заявил о готовности РФ выполнять союзнические обязательства перед Арменией

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия готова выполнить свои союзнические обязательства в случае внешней агрессии в отношении Армении и серьезно относится к своим обязательствам по поставкам вооружения, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Мне известно, что с российской стороны очень серьезно относятся к выполнению этих обязательств (по поставкам вооружения - ИФ). Да, были определенные объективные сложности, это не политизированный вопрос. Сейчас есть активные контакты, взаимодействия, все контракты, которые есть, должны в ближайшие два года быть выполнены", - сказал Копыркин в интервью армянскому новостному сайту 24News.

По его словам, Россия также готова выполнить свои союзнические обязательства в случае внешней агрессии в отношении Армении.

"У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путем тех договоренностей, которые у нас есть. Все наши публичны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е заявления не дают основания ставить это под сомнение. Я сам хочу задать вопрос: недружественными заявлениями какая цель преследуется? Все-таки нужно, чтобы Россия выполняла свои обязательства, или нужно создать такую ситуацию, чтобы она не выполняла эти обязательства? Невольно возникает такой вопрос, раньше я об этом даже и не думал, но теперь приходится", - заявил российский дипломат.

Он также заявил, что вопрос возвращения армян в Нагорный Карабах важен для России, и присутствие российских миротворцев в регионе говорит об этом.

"Мы всегда считали, и об этом публично говорилось, что важно, чтобы армяне жили на своей исторической родине - в Карабахе. Этим обусловлено присутствие там российских миротворцев. Для меня это свидетельство того, что вопрос этот не снимается. Те карабахские армяне, которые хотят вернуться, имеют на это право. Я так понимаю, что с азербайджанской стороны это право не отвергается", - сказал Копыркин.

РФ Армения Сергей Копыркин Нагорный Карабах
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