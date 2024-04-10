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Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ранее отмененный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесен на 11 апреля, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"После заключения анализов всех нюансов и заключения государственной комиссии, мы, предварительно, повторим попытку запуска завтра в то же время", - сказал Борисов на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Звезда".

Это будет уже третья попытка запуска этой ракеты-носителя.

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного должен был состояться 9 апреля, однако он был отменен. По словам гендиректора "Роскосмоса", отмена произошла автоматически за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В связи с этим пуск ракеты был перенесен на резервную дату - 10 апреля.

Вторая попытка запуска также была отменена незадолго до старта. По словам Борисова, была выявлена "новая техническая неполадка, связанная по предварительным анализам телеметрии - это сбой в системе контроля запуска двигателя". Скорее всего это программная ошибка, которая сегодня будет найдена", - сказал Борисов на видео. "Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", - добавил он.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в состав центра. 1 февраля Борисов сообщил, что после завершения реконструкции ПО "Полет" сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год.

Основным заказчиком семейства данных ракет является Минобороны РФ.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ангара-А5 Восточный Роскосмос
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