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Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя
Первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сбой системы контроля запуска двигателя стал причиной второй отмены пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Выявилась новая техническая неполадка, связанная по предварительным анализам телеметрии - это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего это программная ошибка, которая сегодня будет найдена", - сказал Борисов на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Звезда".

"Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", - заявил он.

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного должен был состояться 9 апреля, однако он был отменен. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, отмена произошла автоматически за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В связи с этим пуск ракеты был перенесен на резервную дату - 10 апреля. Вторая попытка запуска также была отменена незадолго до старта.

Пуск перенесен на 11 апреля.

Ангара Ангара-А5 Восточный Роскосмос Юрий Борисов
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