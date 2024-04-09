Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного отменен

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Отменен первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Выдана команда "отбой пуска". Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор в ходе трансляции.

Пуск должен был состояться в 12:00 по московскому времени. "Ангара-А5" должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. 1 февраля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что после завершения реконструкции ПО "Полет" сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год.

Основным заказчиком семейства данных ракет является Минобороны РФ.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.