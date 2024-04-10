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Между Москвой и городом в Тверской области построили квантовую линию связи

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и РЖД построили опытную линию связи с использованием квантовых технологий между Москвой и центрами обработки данных (ЦОД) оператора в городе Удомля (Тверская область), сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы сегодня говорили об использовании квантового шифрования ключей. Вместе с "Российскими железными дорогами" мы построили опытную линию от Москвы до наших крупнейших ЦОДов в Удомле рядом с Калининской АЭС, в которой используются такие российские решения", - сказал Осеевский на форуме "Открытые инновации".

По его словам, сейчас проходит тестирование этих решений. "Мы надеемся, что регуляторы выдадут соответствующие сертификаты, и можно будет переходить к последовательному внедрению их в жизнь", - сказал глава "Ростелекома".

О строительстве квантовой линии связи между Москвой и Удомлей совместно с РЖД сообщал вице-президент "Ростелекома" Игорь Ляпунов в июле 2023 года. Он отмечал, что использование квантовых технологий позволит обеспечить высокую киберзащищенность линии.

"Ростелеком" и РЖД в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве в развитии квантовых коммуникаций.

Михаил Осеевский РЖД Ростелеком Тверская область
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