Правительство РФ утвердило концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило концепцию развития отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, технология квантовых коммуникаций применяется для создания и эксплуатации надежных сетей связи. "Такие каналы нужны как в системе государственного управления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и для бизнеса сведений", - сказал глава кабмина.

В рамках концепции предстоит сформировать качественную нормативную базу для развития этого направления и условия для поэтапного перехода на новые методы защиты информации и внедрения современных решений, сказал Мишустин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что утверждение концепции даст импульс развитию направления квантовых коммуникаций, позволит привлечь новых инвесторов, простимулирует спрос на оборудование в коммерческом секторе. Документ также предполагает создание института страхования ответственности, чтобы обеспечить защиту прав всех участников рынка, добавил Чернышенко.

По его словам, сегодня высокий интерес к квантовым технологиям уже проявляют крупнейшие банки, сотовые операторы и другие компании.

"Безусловно, этот документ - лишь первый шаг в нашей системной работе по выполнению поручений президента. После ее (концепции - ИФ) утверждения будут разрабатываться нормативно-правовые акты на уровне министерств и ведомств", - сказал вице-премьер.

Чернышенко сообщил, что на сегодня уже созданы пилотные участки квантовой магистральной сети от Москвы до Санкт-Петербурга и от Москвы до Нижнего Новгорода. Их общая протяженность составляет 1,147 тыс. км. До конца 2023 года запланировано строительство новых участков до Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону общей протяженностью более 1,4 тыс. км.

Кроме того, уже действуют и планируются к созданию линии в рамках межвузовской квантовой сети. В проекте участвуют ведущие вузы страны, среди которых МГУ, ИТМО, МИСиС, ННГУ им. Н.И.Лобачевского.

Как говорится в сообщении правительства, создание защищённых каналов связи на основе технологий квантовых коммуникаций позволяет полностью исключить несанкционированный доступ к ним.

В концепции говорится о необходимости формирования правового механизма, регулирующего использование квантовых коммуникаций в существующих сетях связи, а также создания новых сетей квантовой связи. Таким механизмом могут стать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Их целесообразно устанавливать в отдельных сферах - например, в беспилотном транспорте и логистике, интернете вещей, портативной электронике, перспективных сетях мобильной связи, говорится в сообщении.

Согласно концепции, новая отрасль должна быть представлена в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности - это необходимо, чтобы различные отраслевые организации (например, производители оборудования для квантовых коммуникаций) могли получать поддержку от государства. Для этой же цели компании, работающие с квантовыми коммуникациями, получат право аккредитоваться как российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Заинтересованные ведомства совместно с ОАО "РЖД" должны в трёхмесячный срок представить в Минцифры предложения по реализации концепции.