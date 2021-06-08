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Первая в РФ линия квантовой связи запущена между Москвой и Петербургом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первая в РФ линия связи по магистральному квантовому защищенному каналу запущена между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого года, но уже сейчас есть конкретный результат - квантовая сеть, которую мы сегодня запустили. Россия находится в числе лидеров по развитию квантовых технологий, а первый отрезок нашей квантовой сети протяженностью 700 км является самым крупным в Европе и вторым по величине в мире", - заявил Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

По его словам, до 2024 года будет запущено 7 тыс. км квантовых сетей, продолжение реализации проекта обеспечено финансированием. Он добавил, что на эту технологию большой спрос и со стороны государственных органов, и со стороны бизнеса.

Правительство РФ в июле 2019 года подписало соглашения с РЖД, а также с госкорпорациями "Росатом" и "Ростех" для развития квантовых технологий в стране. РЖД были определены компанией-лидером по направлению "квантовые коммуникации".

Для решения задачи РЖД объединила всех участников рынка: от малых инновационных предприятий и крупных научных центров, до ведущих телекоммуникационных операторов и конечных потребителей.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, согласно дорожной карте по квантовым коммуникациям, компании предстоит реализовать 120 проектов, разработать 75 продуктов и сервисов. Он добавил, что магистральная квантовая сеть Москва - Санкт-Петербург даст возможность апробировать новые технологические решения и внедрить критически важные сервисы.

Глава РЖД также сообщил, что компания примет участие в проектах по внедрению отечественных программных коммуникационных систем в деятельность органов власти Санкт-Петербурга, используя опыт в построении систем коммуникаций и применении технологий искусственного интеллекта. В ходе запуска сети РЖД подписали с правительством северной столицы соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области квантовых коммуникаций и коммуникационных систем.

Магистральная квантовая сеть Москва - Санкт-Петербург протяженностью около 700 км создана на базе оригинальных отечественных решений. Новая инфраструктура позволяет с высоким уровнем защищенности передавать большие массивы данных. Сохранность информации гарантируется на уровне принципов квантовой физики.

Квантовые коммуникации - это новая высокотехнологичная отрасль, сформировавшаяся на стыке технологий фотоники (работа с оптическими сигналами и создание устройств на их основе) и квантовых технологий.

Дмитрий Чернышенко Москва Петербург

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