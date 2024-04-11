Третья попытка пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с Восточного состоится в четверг

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Третья попытка пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный ожидается в четверг, 11 апреля.

Накануне пуск был отменен из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, пуск перенесен на 12:00 по Москве. "После анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы, предварительно, повторим попытку запуска завтра в то же время", - сказал Борисов в среду.

Это будет уже третья попытка запуска данной ракеты-носителя.

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного должен был состояться 9 апреля, однако был отменен. По словам главы "Роскосмоса", отмена произошла автоматически за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В связи с этим пуск ракеты был перенесен на резервную дату - 10 апреля.

Данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" на Восточном.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. 1 февраля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что после завершения реконструкции ПО "Полет" сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год. Основным заказчиком семейства является Минобороны РФ.

Как отмечали в "Роскосмосе", ввод космического ракетного комплекса "Ангара" в эксплуатацию "позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос".

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск станет четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Протоны" использовались, в частности, для вывода на орбиту модулей Международной космической станции. В 2010-2015 годах произошла серия из семи аварийных запусков, которые связывали с человеческим фактором.

В ракетах-носителях семейства "Ангара" не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.