Российскую пенсию назначили для 1,4 млн жителей новых регионов РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российскую пенсию в настоящее время получают 1,4 млн жителей новых регионов, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Мы с начала 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1 млн 400 тыс. наших граждан. То есть это потребовало обработки документов, все это проходило вручную, факты подтверждения стажа и так далее", - сказал Котяков в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, по его словам, с 2023 года производится назначение единых денежных выплат проживающим в новых субъектах. Назначено уже более 220 тыс. таких выплат, а также 247 тыс. единых пособий на детей и беременных женщин, отметил министр.

Котяков отметил, что с 1 января 2023 года в Запорожье, Луганской, Донецкой народных республиках и Херсонской области был принят российский минимальный размер оплаты труда, с 1 января 2024 года он составил 19 242 руб.

Министр напомнил, что с 1 января 2024 года новые субъекты получили все российские меры соцподдержки. "Но с определенными особенностями в плане пакета документов, потому что жители предоставляют документы в бумажном виде, иногда документы представляются в бумажном виде не на русском языке. Мы в данном случае не требуем перевода, а сразу же их принимаем к рассмотрению посредством их самостоятельной обработки", - пояснил Котяков.