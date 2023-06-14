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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Свыше 250 тыс. жителей новых субъектов РФ получают федеральные пенсии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава министерства труда РФ Антон Котяков заявил, что федеральные пенсии на территориях четырех новых субъектов страны получают более 250 тысяч граждан.

"Федеральные пенсии уже получают более 250 тыс. человек, кроме того, проактивно подготовлены свыше 340 тыс. проектов решений, это позволит пожилым гражданам получать пенсии сразу после оформления гражданства и подачи заявления", - сказал Котяков в среду на пленарном заседании в Госдуме.

Еще 32 тысячи работников, проживающих на новых территориях, по словам Котякова, за три месяца текущего года получили страховые выплаты в виде больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком.

30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли четыре новых региона: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область. С 1 марта 2023 года жители новых регионов начали получать общероссийские меры соцподдержки.

Антон Котяков Минтруд РФ
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