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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших теракты

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты на территории Кабардино-Балкарии.

"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", - сообщили в комитете в четверг.

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Там добавили, что, по имеющимся данным, уничтоженные в ходе перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, "планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики".

В НАК сообщили, что на месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.

"Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет", - заявили в комитете.

Ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции (КТО) на части территорий города Нальчик и Черекского района в Кабардино-Балкарии.

Нальчик КБР НАК
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