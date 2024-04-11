В пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших теракты

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты на территории Кабардино-Балкарии.

"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", - сообщили в комитете в четверг.

Там добавили, что, по имеющимся данным, уничтоженные в ходе перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, "планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики".

В НАК сообщили, что на месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.

"Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет", - заявили в комитете.

Ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции (КТО) на части территорий города Нальчик и Черекского района в Кабардино-Балкарии.