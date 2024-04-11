Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Уровень реки Урал у Оренбурга приближается к 11 метрам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге продолжает расти уровень реки Урал, поэтому специалисты устанавливают водоналивную дамбу около многоквартирных домов, которым угрожают масштабно разлившиеся паводковые воды, сообщил мэр города Сергей Салмин.

"На данный час уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов "Гранд-парка". Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС РФ. Сейчас начнётся её развертывание", - сообщил он.

Салмин отметил, что "критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК Дубки".

По данным мэра, новые микрорайоны к подтопленным не добавляются, но в уже оказавшихся в зоне подтопления вода прибывает и проникает в новые строения.

Сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку в 930 см., а также превысил показатели, которые фиксировались в середине прошлого века.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург МЧС Оренбургская область Сергей Салмин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года для 10 апреля

В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года для 10 апреля

В пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших теракты

Паводок в России

В Оренбуржье 3580 жилых домов могут быть затоплены в ближайшие сутки

"Известия" сообщили о рекомендации уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

Военная операция на Украине

ПВО за ночь сбила 12 украинских дронов над шестью российскими регионами

Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос более чем на 30 см

Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос более чем на 30 см
Военная операция на Украине

Беспилотник упал на строящееся здание больницы в одном из сел Липецкой области

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л
Паводок в России

Вода в Урале в Оренбурге продолжает прибывать и подошла к многоквартирным домам

Что произошло за день: среда, 10 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });