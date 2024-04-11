Уровень реки Урал у Оренбурга приближается к 11 метрам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге продолжает расти уровень реки Урал, поэтому специалисты устанавливают водоналивную дамбу около многоквартирных домов, которым угрожают масштабно разлившиеся паводковые воды, сообщил мэр города Сергей Салмин.

"На данный час уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов "Гранд-парка". Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС РФ. Сейчас начнётся её развертывание", - сообщил он.

Салмин отметил, что "критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК Дубки".

По данным мэра, новые микрорайоны к подтопленным не добавляются, но в уже оказавшихся в зоне подтопления вода прибывает и проникает в новые строения.

Сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку в 930 см., а также превысил показатели, которые фиксировались в середине прошлого века.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.