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Путин проведет по видеосвязи совещание по поводу паводков в трех регионах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет видеосовещание по паводкам в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях, очное совещание с постоянными членами Совбеза, а также встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем правительственной комиссии Куренковым (глава МЧС РФ - ИФ), с министром строительства Файзуллиным и тремя губернаторами. Это губернаторы регионов, которые сейчас подверглись затоплению в большей степени", - сказал он журналистам.

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По словам Пескова, на совещании будут обсуждаться вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводков в этих регионах.

Представитель Кремля также сообщил, что "наряду с закрытыми рабочими встречами запланировано совещание с постоянными членами Совбеза, это будет очное совещание".

"Уже вечером, мы ожидаем после семи вечера, начнется часть, посвященная рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов, и они продолжат общение за рабочим обедом", - сказал Песков.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, повлияла ли ситуация с паводками на график Путина.

"На напряженность графика не повлияла. Единственное что, конечно же, значительную часть рабочего дня президент занимается этими вопросами в межведомственном плане, в контактах с региональными представителями и так далее... Президенту докладывают, невзирая на часы", - ответил Песков.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
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