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Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос более чем на 30 см

Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос более чем на 30 см
Половодье в Оренбургской области
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вода в реке Урал рядом с Оренбургом за прошедшую ночь выросла на 32 см, сообщается в телеграм-канале администрации Оренбургского района Оренбургской области в четверг.

"На 6:00 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 см (+32 см с 20:00; опасный показатель превышен на 124 см)", - говорится в сообщении.

Власти призывают население эвакуироваться из зоны подтопления.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге. Общий ущерб от паводка, по предварительным оценкам региональных властей, может составить порядка 21 млрд рублей.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург
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