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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

На юге Челябинской области стабилизируется ситуация с паводком

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинской области стабилизируется ситуация с паводком, сообщили в ГУ МЧС региона.

"В южных районах Челябинской области уровни воды идут на спад. В настоящий момент подтопленными остаются 37 приусадебных участков в трех населенных пунктах: селах Кизильское, Париж, поселок Бажова. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от минус 93 до плюс 60 см.

Пресс-служба министерства общественной безопасности области уточняет, что за сутки отмечалось повышение уровня воды в Верхнеуральском районе до + 36 см и Нязепетровском районе - до +16 см.

На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги. Нарушено сообщение с четырьмя населенными пунктами: поселок Александровский Кизильского района, поселок Копаловский Нагайбакского района, поселок Новый и западная часть поселка Рымникский Брединского района.

Для населеняи организована доставка продуктов питания и питьевой воды, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

На всей территории области организован круглосуточный мониторинг обстановки на постоянных и временных гидропостах, а также на гидротехнических сооружениях региона.

Париж МЧС Челябинская область
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