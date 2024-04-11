В 2024 году начнут строить еще два парома для перевозок в Калининград

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В 2024 году начнут строить два новых железнодорожных парома для грузовой линии между Калининградской и Ленинградской областями, сообщила пресс-служба ФГУП "Росморпорт".

О перспективе строительства паромов сообщил в своем докладе на совещании по итогам 2023 года генеральный директор "Росморпорта" Сергей Пылин. По его словам, в 2024 году предприятие продолжает выполнять задачи по обновлению флота, предусматривающие строительство судов по российским проектам с максимальным насыщением российским оборудованием.

"В приоритете - увеличение количества судов на паромной линии "морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград". Так, в 2024 году планируется начать строительство двух паромов с финансированием из средств Фонда национального благосостояния", - сказал Пылин.

Такие перевозки в условиях санкций он назвал одним из стратегически важных мероприятий для "Росморпорта".

Ранее сообщалось, что строить паромы решено на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда", на эти цели будут выделены 30 млрд рублей из ФНБ. Строительство судов должно будет идти по новому проекту. За его основу решено взять проект построенных для "Росморпорта" в Турции паромов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Суть в том, чтобы паромы строились без использования импортных комплектующих.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как летом 2022 года Литва ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало апреля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.