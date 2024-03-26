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Отремонтированный паром "Амбал" выйдет на калининградскую линию 12 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Завершается плановый ремонт железнодорожного парома "Амбал", ориентировочно он выйдет на линию Усть-Луга - Балтийск 12 апреля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" (владелец судна и оператор линии).

"В настоящее время завершается ремонт парома на ЗАО "Канонерский судоремонтный завод". Судно уже вышло из дока. В ближайшие дни на нем будут проведены швартовные и ходовые испытания в рамках очередного освидетельствования и предъявления ФАУ "Российский морской регистр судоходства", - сказали в пресс-службе.

Плановый ремонт парома прошел без каких-либо замечаний и задержек. В ходе работ на заводе, которые длились почти три месяца, на судне был выполнен большой объем доковых работ. Проведена дефектовка всех узлов и механизмов, осуществлена полная покраска корпуса, ремонт винторулевого комплекса и валовых линий.

В пресс-службе напомнили, что "Амбал" построен в Германии в 1990 году, последний раз был на плановом ремонте в мае 2021 года. Паром может перевозить железнодорожные вагоны и накатную технику. Транспортные средства в количестве до 150 единиц размещаются на трех грузовых палубах, каждая из которых оборудована пятью железнодорожными путями. Кроме того, на судне имеются каюты для 12 пассажиров из числа сопровождающих груз.

В месяц "Амбал" совершает до шести кругорейсов, средняя масса грузовой партии - 8 тыс. тонн.

В настоящее время на данной паромной линии работают паромы "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский".

На начало марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна и парома. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининград Усть-Луга Балтийск Оборонлогистика
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