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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Постройку нового ж/д парома для Калининградской области оценили в 15 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость строительства нового железнодорожного парома для обеспечения транспортного сообщения с Калининградской областью предварительно оценивается в 15 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Сергей Пылин журналистам в рамках "Транспортной недели 2023".

"Предварительная оценочная стоимость одного парома - 15 млрд рублей", - сказал Пылин.

По его словам, за основу взят проект построенных для "Росморпорта" инновационных паромов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", новые паромы будут дизельными, а не двухтопливными.

По словам Пылина, пока не определена схема финансирования строительства трех новых паромов, вопрос готовности предприятия выступить заказчиком остается открытым.

Как сообщалось, три железнодорожных парома предполагается дополнительно построить для морских перевозок с Калининградской областью. Новые ж/д паромы улучшенного проекта для Калининграда планируется построить ориентировочно к 2029 году, сообщал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградская область
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