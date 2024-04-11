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В Оренбуржье РВСН оборудуют водоотводные дамбы у реки Елшанка

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области военнослужащие сводного инженерного отряда Ясненской ракетной дивизии начали строить водоотводную дамбу у русла реки Елшанка для спасения от подтопления удаленных населенных пунктов, сообщило Минобороны.

Для этого военные подготовили около 700 мешков с песком.

После проведения мониторинга ситуации, военные инженеры РВСН также обустраивают сеть водоотводных каналов. Применяется спецтехника Ясненской дивизии.

Для доставки воды и эвакуации населения, попавшего в зону затопления, военными применяются плавающие транспортеры, моторные лодки, а также крупногабаритная техника повышенной проходимости и автоцистерны.

"Более 30 тысяч литров питьевой воды подготовили и выдали военные инженеры населению региона с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. За минувшие сутки военными инженерами РВСН доставлено более 110 тонн гуманитарного груза и перевезено 327 жителей, сообщает Минобороны России.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
РВСН Минобороны Оренбургская область Елшанка
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