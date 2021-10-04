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Приамурье получило от Минобороны плавающие транспортеры для борьбы с паводками

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шесть плавающих транспортеров (ПТС) Минобороны переданы Амурской области для борьбы с паводками, тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"Передача ПТС представителям одной из пожарных частей Амурской области состоялась в Хабаровске на территории одного из ремонтных заводов, где проходит обслуживание военной техники. Техника прошла проверку и техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

Гусеничные плавающие транспортеры будут применяться для транспортировки людей, техники и грузов в условиях ЧС.

Как сообщалось, губернатор Василий Орлов обратился с просьбой к главе Минобороны Сергею Шойгу во время его визита в Приамурье выделить из госрезерва технику. Плавающие транспортеры неплохо себя зарекомендовали во время работ в условиях паводков.

Амурская область Минобороны РФ

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